В Челябинске суд оставил в СИЗО директора МУПа по обвинению в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом директора МУП "Коммет", обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов. В СИЗО он пробудет до 5 марта.

Следствие считает, что обвиняемый в июле 2022 г. получил от руководителя коммерческой организации 100 тыс. рублей, которые являлись частью из ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей, за совершение действий, входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора.