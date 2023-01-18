18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

500 тысяч российских осужденных и освободившихся из колоний смогут получить помощь службы пробации

Около полумиллиона россиян, отбывающих наказание в ИК или освободившихся из мест лишения свободы, смогут получить помощь службы пробации, когда та будет создана, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о пробации – службе, которая будет заниматься устройством жизни бывших заключенных. Также помощь смогут получить еще находящиеся в заключении и люди, приговоренные к наказанию, не связанному с лишением свободы. Ко второму чтению в законопроект внесли 34 поправки, все они рекомендованы к принятию, сообщил журналистам Пискарев.

Депутат напомнил, что проблема рецидивистов стоит остро: примерно 350 тыс. преступлений в год совершаются лицами, которые ранее были осуждены.

"Закон имеет историческое значение. Это первый в истории РФ законопроект, который предполагает комплексную помощь осужденным, чтобы они могли встроиться в нормальную человеческую жизнь. В рамках мониторинга мы увидели масштабы проблемы освободившимся. У них нет дома, профессии, работы, им некуда идти", - добавила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что идее создания службы пробации уже десять лет. Заместителю министра юстиции Андрею Логинову пришлось согласиться с тем, что "проблема острая" и до сих пор не решалась: "Не надо думать, что раньше сидельцам никто не помогал. В их положение входили. Но системного подхода не было".

Теги: служба пробации, заключенные, сидельцы



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