500 тысяч российских осужденных и освободившихся из колоний смогут получить помощь службы пробации

Около полумиллиона россиян, отбывающих наказание в ИК или освободившихся из мест лишения свободы, смогут получить помощь службы пробации, когда та будет создана, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о пробации – службе, которая будет заниматься устройством жизни бывших заключенных. Также помощь смогут получить еще находящиеся в заключении и люди, приговоренные к наказанию, не связанному с лишением свободы. Ко второму чтению в законопроект внесли 34 поправки, все они рекомендованы к принятию, сообщил журналистам Пискарев.

Депутат напомнил, что проблема рецидивистов стоит остро: примерно 350 тыс. преступлений в год совершаются лицами, которые ранее были осуждены.

"Закон имеет историческое значение. Это первый в истории РФ законопроект, который предполагает комплексную помощь осужденным, чтобы они могли встроиться в нормальную человеческую жизнь. В рамках мониторинга мы увидели масштабы проблемы освободившимся. У них нет дома, профессии, работы, им некуда идти", - добавила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что идее создания службы пробации уже десять лет. Заместителю министра юстиции Андрею Логинову пришлось согласиться с тем, что "проблема острая" и до сих пор не решалась: "Не надо думать, что раньше сидельцам никто не помогал. В их положение входили. Но системного подхода не было".