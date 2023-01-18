18 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Госдума приняла в первом чтении законопроект о научно-технологическом прогнозировании

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о наделении Совета при Президенте РФ по науке и образованию полномочиями утверждать прогноз научно-технологического развития страны.

Сейчас эти полномочия закреплены за Правительством. Оно же внесло проект в парламент. Он вносит изменения в закон о стратегическом планировании.

Как заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, закон разработан по поручению президента. В заключении ответственного комитета (комитет Госдумы по науке и высшему образованию) говорится, что нужно достичь конкурентоспособности и независимости России в критически важных сферах жизнеобеспечения общества, поэтому возрастает ответственность государства при выборе целей и приоритетов научно-технологического развития.

"Стоящие перед Россией глобальные вызовы требуют изменения подходов к содержанию, качеству и срокам стратегического планирования. Предлагаемый законопроектом порядок повышает представительность, научную обоснованность прогноза и создает возможность для поиска эффективных решений, способствующих достижению технологического суверенитета России", - сказал председатель комитета Сергей Кабышев.

Законопроект поддердал и комитет Госдумы по экономической политике.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уверен, что вопросы научно-технического развития будут обсуждаться более представительно. А первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга отмечает, что в России объявлено десятилетие науки и технологий, так что надо заниматься популяризацией науки, привлекать в нее молодежь, повышать статус науки и использовать ее для решения государственных задач.

Поправки ко второму чтению будут вноситься до конца января.

Теги: планирование, прогноз, наука



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