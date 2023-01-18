В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет ВСУ
Вертолет ВСУ упал на детский сад в Броварах Киевской области, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, предварительно, внутри загоревшегося здания могут находиться дети. На месте работают пожарные, людей эвакуируют.
Также сообщается, что потерпеть крушение мог украинский беспилотник.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры, пишет РИА Новости.
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