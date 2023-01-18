18 Января 2023
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Происшествия Украина
Фото: Telegram-канал &quot;Труха&quot;

В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет ВСУ

Вертолет ВСУ упал на детский сад в Броварах Киевской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, предварительно, внутри загоревшегося здания могут находиться дети. На месте работают пожарные, людей эвакуируют.

Также сообщается, что потерпеть крушение мог украинский беспилотник.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

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Теги: вертолет, киевская область, детский сад



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Развитие сюжета:

Ранее 18.01.2023 10:45 Мск В результате падения вертолета в Броварах есть погибшие


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