В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет ВСУ

Вертолет ВСУ упал на детский сад в Броварах Киевской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, предварительно, внутри загоревшегося здания могут находиться дети. На месте работают пожарные, людей эвакуируют.

Также сообщается, что потерпеть крушение мог украинский беспилотник.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

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