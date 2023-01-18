Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти.

Он приехал туда для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, пишет РИА Новости.

Напомним, во время визита Путина в Санкт-Петербург и Ленинградскую область запланировано зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости.

Также мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе Ленинградской области, в которых поучаствует "актив общественных организаций ветеранов и блокадников", а также в Государственном мемориальном музее обороны и блокады, где состоится молодежная патриотическая акция с элементами исторической реконструкции.

18 января 1943 г. соединились части Ленинградского и Волховского фронтов. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.