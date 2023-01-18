18 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;ZERGULIO&quot; / t.me/SergeyKolyasnikov

Депутат Рябцева назвала предателем Монеточку, скандирующую националистические лозунги

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева прокомментировала недавнее выступление в Литве уроженки Екатеринбурга Монеточки, на котором певица со сцены скандировала националистические лозунги в поддержку Украины. Парламентарий отметила, что подобного рода артисты являются предателями Родины, чьи высказывания и после завершения спецоперации будут припоминать.

Недавно в Литве прошел концерт Елизаветы Гырдымовой, более известной как "Монеточка". Девушка с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон "Слава...", на что ее фанаты ответили "...Украине". Это является нацистским лозунгом запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов".

Певица Монеточка на концерте в Литве(2023)|Фото: Telegram-канал "ZERGULIO" / t.me/SergeyKolyasnikov

"Люди, которые заигрывают с лозунгами и высказываниями в адрес бойцов их страны, - это предатели, и им не место в нашей стране, - заявила Накануне.RU Жанна Рябцева. - Красивые заигрывания, крики с трибуны - понятно, что это все должно иметь для них последствия и они должны это знать. В этой среде нужно наводить порядок, потому что есть молодежь, которая поддерживает (такой настрой), и они (артисты) ведут их туда, куда, в принципе, нельзя. Если ты любишь свою страну, ты в ней родился, и все, что ты имеешь, ты имеешь от своей страны, то поступать так - это предательство".

По ее словам, "спецоперация закончится, но все их поступки, которые совершаются во время спецоперации, люди будут помнить".

Напомним, что похожий скандал прогремел в январе на выступлении Валерия Меладзе в ОАЭ. Один из поклонников прокричал певцу аналогичный лозунг, на который артист ответил мимо микрофона что-то похожее на "героям слава". Затем Меладзе громко сообщил собравшимся, что "вне политики". Несмотря на это, пользователи интернета уже предположили, что мог сказать российский артист, а в Совете Федерации предложили лишить его российского гражданства.

Теги: Рябцева, Монеточка, лозунг



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