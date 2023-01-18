На Украине снова заочно арестовали Януковича

Суд в Киеве заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана". Об этом заявило Госбюро расследований.

Отмечается, что расследование было завершено еще в ноябре 2021 года в отношении Януковича и девяти чиновников. Им вменяется, что во время протестов из-за их действий погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. В отношении всех десяти подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Почему суд только сейчас вынес свое решение, не сообщается.

Это уже это не первый заочный арест бывшего президента. Ранее его "арестовывали" из-за "узурпации власти", Харьковских соглашений и дезертирства. Каждый раз его заочный арест совпадал с какими-то громкими и неприятными для режима событиями.

Блогер Анатолий Шарий считает, что Виктор Медведчук тоже был лишен гражданства, чтобы отвлечь внимание от поражения в Соледаре.