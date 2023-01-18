Володин призвал рассмотреть на трибунале признания Меркель и Олланда

Признания руководства Украины, а также бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях должны стать доказательствами для международного военного трибунала над ними заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эти "откровения" в очередной раз подтверждают, "насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны", написал Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил председатель Госдумы, руководство Украины, Меркель и Олланд "замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями и заслуживают наказания за свои преступления".

Напомним, 7 декабря в интервью германской газете Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". 30 декабря Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. Он отметил, что Западу нужна была "передышка" после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.

17 января руководитель совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев занимался подготовкой общества к войне до начала российской специальной военной операции по заданию президента Владимира Зеленского.