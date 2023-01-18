На Урале судят четырех цыган-гастролеров, напавших на жителей Березовского

На Среднем Урале перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на жителей частного сектора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в начале июня 2022 года обвиняемые приехали на автомобиле в частный сектор в Березовском, где стали предлагать местным жителям продать либо отдать им ненужные металлические изделия. Увидев, что хозяин одного из домов в силу преклонного возраста и состояния здоровья не сможет оказать им сопротивления, мужчины стали выносить металлолом с его участка, несмотря на протесты пенсионера.

Сосед пожилого уральца встал на его защиту, за что подвергся нападению со стороны приезжих, которые избили его битой и кулаками. В результате визита незваных гостей пенсионеру был причинен материальный вред, а его молодому соседу – легкий вред здоровью.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что напавшими на уральцев оказались цыгане-гастролеры из Ставропольского края.