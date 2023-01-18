18 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

На Урале судят четырех цыган-гастролеров, напавших на жителей Березовского

На Среднем Урале перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на жителей частного сектора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в начале июня 2022 года обвиняемые приехали на автомобиле в частный сектор в Березовском, где стали предлагать местным жителям продать либо отдать им ненужные металлические изделия. Увидев, что хозяин одного из домов в силу преклонного возраста и состояния здоровья не сможет оказать им сопротивления, мужчины стали выносить металлолом с его участка, несмотря на протесты пенсионера.

подозреваемый(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Сосед пожилого уральца встал на его защиту, за что подвергся нападению со стороны приезжих, которые избили его битой и кулаками. В результате визита незваных гостей пенсионеру был причинен материальный вред, а его молодому соседу – легкий вред здоровью.

подозреваемый(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что напавшими на уральцев оказались цыгане-гастролеры из Ставропольского края.

Теги: суд, гастролеры, Березовский



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Ранее 04.06.2022 09:35 Мск На Урале новое ЧП с мигрантами: трое цыган напали на жителя Березовского


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