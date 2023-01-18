Из-за падения футбольных ворот на ребенка, на руководство школы в ЯНАО завели дело

В отношении директора Шурышкарской школы возбудили административное дело по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дело было возбуждено после того, как в октябре 2022 года на ученика рухнули незакрепленные футбольные ворота. Ребенок получил травмы.

"Причиной травмирования ребенка явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства образовательного учреждения, допустившего эксплуатацию футбольных ворот без закрепления. Прокурор района внес представление, а также в отношении директора школы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения представления трое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Судом руководство школы привлечено к штрафу в размере 10 тыс. рублей.