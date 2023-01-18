В Челябинской области выросли цены на масло и яйца

В Челябинской области за прошедшую неделю выросли цены на масло сливочное, пшеничную муку и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, масло сливочное подорожало на 0,87% (1,22 руб.), яйца – на 1,32% (0,93 руб.), мука пшеничная – на 0,51% (0,25 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них семь выросли, еще семь показали снижение цен. Так, стоимость гречки снизилась на 1,25% (1,40 руб.), капусты белокочанной на 1,25% (0,27 руб.) и курицы на 1,46 % (2,17 руб.).