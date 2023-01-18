СМИ: Electrolux может запустить в России новый бренд

Хотя шведский гигант Electrolux официально ушел из России, в стране может появиться проект, связанный с этой компанией. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" ООО "Е.Кампани", которое ранее принадлежало Electrolux, зарегистрировало товарный знак Vard.

С сентября владельцем ООО является Павел Потапов, генеральным директором – Алексей Беляков. Последний сообщил, что компания собирается вывести на российский рынок новый бренд бытовой техники, пишет "Коммерсант". Производитель собирается в течение двух лет занять 2-3% отечественного рынка.

Беляков сообщил, что разработкой и тестами новой техники занимаются сотрудники бывшего российского подразделения Electrolux, а проект будет запущен на заемные средства. Производственные базы будут в Китае и Турции, затем – в России и Европе. Ценовой сегмент – сначала средний, затем – премиум. При этом Беляков отмечает, что Electrolux свою технику производит не на китайских и турецких заводах, а в Европе (хотя источник издания утверждает обратное).

Инсайдер говорит, что для запуска нового бренда может быть использован капитал, который остался у Electrolux на российских счетах. Речь может идти о нескольких миллиардах рублей. Если шведский производитель надумает вернуться, он сможет вернуть себе ООО "Е.Кампани". Также этот источник предполагает, что сделка по передаче менеджменту российских активов могла быть формальной, фактически же производитель может продолжать оказывать поддержку подразделению.