"Меретояханефтегаз" проверил состояние вечномерзлых грунтов на Тазовском нефтепромысле

"Меретояханефтегаз" провел первый этап геотехнического мониторинга на Тазовском месторождении. Полученные данные о состоянии грунтов станут основой для последующих наблюдений и помогут обеспечить сохранение вечной мерзлоты в Заполярье.

Одной из ключевых экологических задач при работе на арктических территориях является контроль за состоянием вечномерзлых грунтов. Надежность опор нефтепроводов, оснований буровых установок, фундаментов зданий зависит от сохранности температурного режима мерзлых толщ. Сегодня на Тазовском нефтепромысле действуют 1500 термометрических скважин для непрерывного контроля температуры мерзлых пород. Показатели находятся в пределах допустимых значений, что подтверждает геотехнический мониторинг.

Как уточнили Накануне.RU на предприятии, для безопасной эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты "Меретояханефтегаз" применяет современные технологии и материалы. Так, на территории Тазовского месторождения предусмотрено более 10,5 тыс. охлаждающих устройств, треть из них – вдоль напорного нефтепровода до магистрали Заполярье – Пурпе. Системы переносят холод атмосферного воздуха к основанию фундамента, таким образом поддерживать в грунтах минусовую температуру. При строительстве зданий и сооружений используются теплоизолирующие материалы, которые препятствуют таянию мерзлоты. А чтобы избежать теплового воздействия при бурении, нефтяники опускают в скважины термокейсы – трубы, покрытые термоизоляцией.

"Минимизация воздействия на окружающую среду, сохранение уникальной экосистемы Заполярья входят в число наших безусловных приоритетов, – подчеркнул генеральный директор "Меретояханефтегаза" Александр Михеев. – Регулярный геотехнический мониторинг позволяет предприятию обеспечивать максимально безопасную эксплуатацию нефтепромысловых объектов. Еще одна важная задача, которую мы помогаем решать, – пополнение банка данных о состоянии вечномерзлых грунтов на территории ЯНАО. Чем больше будет собрано информации, тем эффективнее будут реализовываться мероприятия и программы по сохранению мерзлоты".

Отметим, Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение – основной актив "Меретояханефтегаза" – совместного предприятия "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти".