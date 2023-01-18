Суд оставил в силе приговор виновнику страшного ДТП на Фурманова в Екатеринбурге

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Владимира Пузырева, получившего срок по громкому делу о ДТП в Екатеринбурге. Его приговор оставлен без изменений.

Напомним, в 2018 году Пузырев устроил на улице Фурманова страшную аварию: управляя автомобилем Honda СR-V лихач наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. ДТП было совершено им на тротуаре, все пострадавшие получили тяжелые травмы. Позже выяснилось, что водитель ездил по поддельному удостоверению.

В 2020 году Пузырева признали виновным и дали ему 6,5 лет в исправительной колонии. Также он был обязан возместить ущерб пострадавшим и выплатить 1,5 млн, 550 тыс. и 950 тыс. рублей. Однако защита водителя обжаловала это решение, и в августе приговор был отменен. Дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение.

В 2021 году тот вынес приговор: 6,5 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Но на этот раз в пользу потерпевших было взыскано свыше 4 млн рублей.

Владимир Пузырев и его адвокат вновь подали апелляции, которые накануне были рассмотрены в закрытом заседании. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, суд оставил приговор Пузыреву без изменений по существу, исключив дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Напомним, что дело против лихача по статье 327 УК РФ (Использование подложного документа) ранее было прекращено в связи с истечением срока давности.