У Путина много скрытых союзников в Европе – премьер-министр Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у Владимира Путина много "скрытых союзников" в Европе, которые еще в прошлом году хвалили его.

"Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - приводит РБК слова Санчеса, сказанные на Давосском форуме.

По мнению испанского политика, мир должен "бороться с гнилыми семенами, посеянными Путиным", а оружием против этого должны стать "демократия, прозрачность и эффективная политика".