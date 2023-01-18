Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикнула нацистское приветствие

Певица Монеточка оказалась в центре скандала после того, как на концерте в Литве начала выкрикивать националистические лозунги. Короткий ролик привел в своем Telegram-канале блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников (Zergulio).

"Певица Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, 24 года. На концерте в Литве скандирует националистические лозунги, "Слава Украине" и тому подобные. Монеточка – наглядный и живой ответ на вопрос, почему из госструктур (включая Министерство культуры) и различных университетов и медиа надо гнать русофобов поганой метлой. А также зачем России необходима идеология, от которой нас насильно заставили отказаться в 90-е", - написал Колясников.

Приветствие "Слава Украине! Героям слава!" в 1941 г. было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 2018 г. бывший президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ утвердить лозунг "Слава Украине!" вместо советского воинского приветствия.