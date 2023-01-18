Челябинский суд отменил приговор по "Делу Бусылко"

Приговор бывшему заместителю главы СУ СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко, а также еще двум фигурантам, был отменен. Решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, приговор отменен в отношении Бусылко, бывшего зампрокурора области Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова: первые двое были осуждены за взяточничество, последний - за посредничество во взятке и мошенничестве.

Материалы дела будут направлены обратно в Ленинский районный суд для рассмотрения новым составом. Фигуранты останутся под арестом до 10 апреля включительно.

Напомним, ранее Чуличкову дали 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача" с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. А передававшего взятку Вострецова отправили за решетку на 9,5 лет.