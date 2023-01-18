18 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: intl.ce.cn

Индия обогнала Китай по численности населения

Население Индии впервые превысило китайское и теперь является самым большим в мире. По оценке World Population Review (WPR), в конце 2022 года в Индии проживало 1,417 млрд человек – это на 5 млн больше, чем в Китае, передает РБК.

Ранее эксперты ООН предсказывали, что Индия обгонит Китай по численности населения, но они не думали, что это произойдет так быстро.

Официально Индия пока не публиковала свежие данные о численности населения. Перепись должна была пройти в 2021 году, но была отложена из-за пандемии. Между тем, исследовательская платформа Macrotrends вообще считает, что население Индии составляет 1,423 млрд человек.

Численность населения Китая в 2022 году впервые за 60 лет сократилась. Китайцев стало меньше на 850 тыс. человек, демографы связывают это с пандемией.

Теги: индия, китай, население, численность, рекорд



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