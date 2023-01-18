В Челябинской области два человека погибли в результате пожара в частном доме

В Челябинской области в результате пожара в частном доме погибли два пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью в поселке Новопокровка Варненского района. Горела кровля дома. Самостоятельно эвакуировалось пять человек, два человека погибли.

Через несколько минут пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано. Причину пожара установят сотрудники отделения дознания.