В Екатеринбурге отыскали пропавшую в Академическом школьницу

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей школьницы. Девочка найдена живой.

Разыскивалась 12-летняя Вероника Л. Ребенок пропал накануне, 17 января, в Академическом районе. Розыском занимались полицейские, им помогали волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", поиски девочки благополучно завершились сегодня утром.

"Найдена, жива", - сообщили в отряде, не став раскрывать подробности, где и при каких обстоятельствах нашли Веронику.

Напомним, в декабре прошлого года в Верхней Пышме пропадала 13-летняя школьница. Девочку также удалось отыскать живой.