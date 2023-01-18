Небензя: Трагедия в Днепропетровске случилась из-за нарушения Киевом гуманитарного права

Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушился жилой дом, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая в Совбезе ООН, дипломат напомнил, что российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины.

"Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете", - заявил Небензя.

Также российский дипломат отметил, что у ВС РФ не было бы нужды наносить удары по критической инфраструктуре Украины, которая поддерживает военный потенциал, если бы в Киеве проявили готовность к переговорному процессу, пишет "МК".

Напомним, в Кремле заявили о непричастности российских военных к удару по жилому дому в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в результате которого погибли, по данным украинских властей, не менее 35 человек.

"Вы сами видели заключения некоторых представителей Украины, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет и ПВО", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.