В Верх-Исетском районе зафиксировали случай бешенства у собаки

В Верх-Исетском районе на улице Фролова, 65 был обнаружен труп собаки с бешенством. Диагноз установили специалисты Свердловской областной ветеринарной лаборатории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, местным жителям, выгуливающим домашних питомцев на территории обнаружения больной собаки и прилегающих улицах, необходимо обезопасить себя и вакцинировать своих животных.

"Профилактика бешенства и меры борьбы с ним заключаются в ежегодной вакцинации непродуктивных животных против бешенства. Только привитая от бешенства собака (кошка) дает гарантию, что вы лично и ваши знакомые не будете получать уколы против бешенства!" - сообщает пресс-служба.

Бесплатно вакцинироваться можно в Государственной ветеринарной службе Екатеринбурга. Районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных на Красноуральской, 2 работает ежедневно с 9.00 до 18.30 (300-84-00).

Напомним, что бешенством человека могут заразить любые теплокровные животные - чаще всего млекопитающие. Такие животные как собаки, кошки и хорьки представляют опасность для своего владельца в течение 10 дней до появления признаков болезни и в течение всего клинического периода. При этом эксперты предупреждают, что отсутствие видимых клинических признаков болезни у питомца не исключает вероятности заражения.

Трупы животных также представляют опасность, поскольку вирус задерживается в тканях еще на несколько дней. В зимнее время этот период продлевается до нескольких месяцев.