Старейшая жительница планеты скончалась за месяц до 119-летия

Во Франции скончалась старейшая жительница планеты – 118-летняя Люсиль Рэндон, более известная как сестра Андре. Она родилась 11 февраля 1904 года и не дожила до своего 119-летия всего 25 дней.

После смерти в апреле 2022 года японки Канэ Танаки в возрасте 119 лет сестра Андре стала не только самой старой женщиной на Земле, но и самым старым человеком.

В молодости сестра Андре работала гувернанткой, учительницей, во время Второй мировой войны была воспитательницей. После войны она 28 лет работала в больнице, ухаживая за сиротами и пожилыми людьми в районе Виши, что в Альпах. Затем она стала католической монахиней.

Посвятив большую часть жизни религиозному служению, сестра Андре стала самой пожилой монахиней в мире. До конца своих дней женщина жила в Тулоне, где получила статус почетного гражданина города.

Сестра Андре пережила в 1918 году страшную пандемию испанского гриппа, а 16 января 2021 года она сдала положительный тест на коронавирус. Впрочем, с COVID-19 монахиня успешно справилась, пережила его без симптомов и последствий, разве что чувствовала небольшую усталость, что помешало ей отпраздновать свое 117-летие.