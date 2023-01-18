В Нижневартовске у воспитанника детского сада выявили туберкулез

В Нижневартовске у одного воспитанника детского сада №67 выявили туберкулез. Информация об этом появилась в telegram-канале "ЧП Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Заболевание протекает в пассивной форме. Контактным детям надлежит пройти обследование в тубдиспансере у фтизиатра, а всем взрослым членам семей следует сделать флюорографию.

В мэрии Нижневартовска прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что вспышки заболевания в детском саду нет.

"По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. Вспышки заболевания в детском саду нет. Контактным детям выданы направления на профосмотр в медицинском учреждении. По информации департамента образования администрации города, в четверг с родителями проведут собрание", - говорится в сообщении.