18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Жаров сравнил атаку на RuTube со взломом атомной программы Ирана

Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров полагает, что атака на Rutube готовилась задолго до спецоперации. Аналогичную стратегию использовали хакеры, пытавшиеся уничтожить мирную атомную программу Ирана.

На момент первичного проникновения хакерская атака носила "разведывательный и исследовательский характер", а во время реализации ее активной фазы целью стало уничтожение архитектуры Rutube без возможности восстановления, сообщил РБК Жаров. Хакеры, взломавшие Rutube, одновременно запустили программу "самостирания серверов" и шифровку баз логических связей.

"Как отвлекающий маневр – для концентрации нашего внимания на ложной цели – была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны", – рассказал глава "Газпром-Медиа".

С точки зрения мировой истории стратегия взлома Rutube была не уникальной, но очень редкой. По такой же программе, по его словам, реализовывалась операция Stuxnet, преследовавшая собой цель уничтожить атомную программу Ирана. Реализовать свою цель хакеры не смогли "по совокупности факторов", сказал Жаров.

Напомним, в ночь на 9 мая 2022 г. национальный видеохостинг подвергся APT-атаке, в результате которой пользователи потеряли доступ к видеоплатформе. По словам администрации сервиса, это не первая попытка злоумышленников ограничить доступ к российскому видеохостингу. Ответственность за атаку на сервис взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

Теги: RuTube, Максим Жаров, Газпром-медиа



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