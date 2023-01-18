В Нижневартовске завершили ремонтные работы на газопроводе

Сегодня ночью сотрудники "Нижневартовскгаз" завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Газопровод начали заполнять газом в 00.30. В это же время котельные N3-А, 8, 8-A, 8-Б и котельная "Нижневартовскстройдетали" начали подготовку к приему газа и возобновлению работы.

По данным управления теплоснабжения города, в 03.20 котельные набрали необходимую мощность и были включены в работу. В настоящий момент тепло поступает в жилые дома, так же как и горячая вода. Жителям города рекомендуется по уточняющим вопросам, связанными с подачей тепла и горячей воды, обращаться в свои управляющие компании.