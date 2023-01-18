В Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после обеда в кафе

В Челябинской области проводятся мероприятия по выявлению случаев вирусного гепатита А среди жителей, употреблявших продукцию кафе, и контактных лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в январе несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе. По предварительным данным, случаи заболевания вирусным гепатитом А связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания. На предприятиях общественного питания были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. По данному факту проводится доследственная проверка.

На предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция.

По данным областного минздрава, в больницу госпитализировано порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А, сообщает ТАСС.

"Активно выявляемые в настоящее время случаи связаны с длительным инкубационнным периодом вирусного гепатита А, который составляет до 35 дней", - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.