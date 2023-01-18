Здание ДОСААФ в Екатеринбурге выкупили для расширения ТЦ Limerance

Здание на Малышева, 31/Воеводина, 6 в центре Екатеринбурга, более известное, как ДОСААФ, выкупил "TEN девелопмент" для дальнейшей реконструкции или застройки. Шестиэтажное нежилое здание общей площадью в 6,1 тыс. кв.м. могут приспособить под вторую очередь ТЦ Limerance, однако о конкретных планах застройщик пока говорить не готов.

Аукцион прошел 20 декабря, начальная цена объекта составляла 150 млн рублей. За право стать владельцем здания конструктивизма боролись "Спецстрой" и "СЗ Дом на Воеводина" (структура "TEN девелопмент"): последний победил, подняв цену до 154,5 млн рублей.

По словам гендиректора "TEN девелопмент" Юрия Романовича, здание 1934 г. не является памятником архитектуры. Пока прорабатывается концепция расширения ТЦ Limerance, однако конкретные планы относительно объекта застройщик озвучит до середины 2023 года.

"На сегодняшний день можно сказать, что это будет многофункциональный комплекс смешанного назначения. Пока проект не готов, трудно сказать что-то определенное по поводу использования здания на Воеводина, 6. Может быть, мы его приспособим. Может быть, на его месте начнем новое строительство", - рассказал Романович 66.RU.

Проект застройки или реконструкции будет представлен на архитектурном совете. К реализации проекта "TEN девелопмент" планирует приступить только в 2024 году.