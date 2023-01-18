Прокуратура выяснит, почему детей выгнали из маршрутного автобуса на Урале

На Среднем Урале малолетних детей выгнали из автобуса. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.

Все случилось 17 января: двух детей 7 и 10 лет высадили из автобуса, курсирующего по маршруту №8 в Каменске-Уральском. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, причиной стали недействительные проездные несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, не имеют права высаживать его из транспорта. Соответствующие изменения были внесены в законодательство в апреле 2021 года.

Сейчас проводится проверка. Прокуроры намерены оценить соблюдение сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему других уральских школьников не пустили в автобус и выгнали их на 30-градусный мороз.