18 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, почему детей выгнали из маршрутного автобуса на Урале

На Среднем Урале малолетних детей выгнали из автобуса. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.
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Все случилось 17 января: двух детей 7 и 10 лет высадили из автобуса, курсирующего по маршруту №8 в Каменске-Уральском. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, причиной стали недействительные проездные несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что с мая 2021 года ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком, который не достиг 16 лет и следует без сопровождения взрослых, не имеют права высаживать его из транспорта. Соответствующие изменения были внесены в законодательство в апреле 2021 года.

Сейчас проводится проверка. Прокуроры намерены оценить соблюдение сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему других уральских школьников не пустили в автобус и выгнали их на 30-градусный мороз.

Теги: автобус, дети, Каменск-Уральский, прокуратура



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