Экс-мэр Владивостока Гуменюк приговорен к 16,5 годам за взятки в 38 млн рублей

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей.

Также суд назначил Гуменюку штраф в размере 150 млн рублей. Экс-мэра лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.

В своем последнем слове бывший мэр вину не признал, передает ТАСС.

По версии следствия, Гуменюк, ранее работавший директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, занимающимся строительством.

Кроме того, по данным СКР, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, уже занимавший пост мэра Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Гуменюк был задержан в октябре 2021 года. СК сообщил, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В мае 2021 года – после отставки Гуменюка с поста мэра Владивостока – у него дома проводились обыски. В отставку он подал добровольно, но после критики со стороны губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.