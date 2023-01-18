18 Января 2023
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Политика Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.RU

В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона

22 вагона сошли с рельсов на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области).

Это произошло в 1.38 по московскому времени. Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности не имеется.

По данным Забайкальской ЖД, из-за аварии задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Их пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. В вагонах поддерживается необходимая температура. Ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри.

Теги: Амурская область, Забайкальская железная дорога



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