В Амурской области с рельсов сошли 22 вагона

22 вагона сошли с рельсов на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области).

Это произошло в 1.38 по московскому времени. Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности не имеется.

По данным Забайкальской ЖД, из-за аварии задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Их пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. В вагонах поддерживается необходимая температура. Ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри.