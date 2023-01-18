18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили установить для жителей блокадного Ленинграда ежегодную выплату в 50 тысяч рублей

Депутаты "Справедливой Россия - За правду" направили на заключение в кабмин России проект закона о признании жителей блокадного Ленинграда ветеранами Великой Отечественной войны и установлении для них ежегодной выплаты в размере 50 тыс. руб.

Инициативой предлагается наделить статусом ветерана Великой Отечественной войны проживавших в Ленинграде и Ленинградской области с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от количества дней их проживания на блокадной территории. "Учитывая преклонный возраст жителей блокадного Ленинграда, их особую историческую заслугу перед Отечеством, последовательной мерой законодателя будет установление защиты для данной категории населения на федеральном уровне", - следует из пояснительной записки к документу.

Депутаты также предлагают установить для жителей блокадного Ленинграда выплату в размере 50 тыс. рублей, которая будет предоставляться из средств федерального бюджета. Ее предлагается ежегодно индексировать не ниже уровня инфляции. Расходы на выплату могут составить около 4,5 млрд руб. ежегодно, сообщает ТАСС.

Теги: Госдума, выплаты



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