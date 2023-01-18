18 Января 2023
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Экономика В России
Фото:minfin.com.ua

В России могут снять запрет на работу филиалов иностранных банков

Власти России обсуждают снятие запрета на открытие филиалов иностранных банков в стране.

Меры могут затронуть только кредитные организации из дружественных государств. Об этом говорится в утвержденной кабмином РФ Стратегии развития финансового рынка. В ней сказано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

По словам экспертов, открытие филиалов для иностранных банков гораздо проще, чем дочерних компаний. Отмечается, что филиалы могут служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций на фоне антироссийских санкций.

Как напомнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, в настоящее время единственная форма присутствия зарубежных финансовых организаций в РФ — это открытие дочерних организаций, полностью подконтрольных Банку России.

Запрет на открытие филиалов иностранными банками на территории РФ действует с марта 2013 года — президент Владимир Путин законодательно исключил понятие филиалов из определения банковской системы в целом. Решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникали у иностранных финорганизаций перед российскими. После 2013 года для работы на российском рынке иностранным банкам приходилось открывать дочерние юрлица, сообщают "Известия".

Теги: банки, финансы



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