Турция стала второй после Китая в списке основных торговых партнеров России

По итогам 2022 года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция и Нидерланды.

Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Индия, которая стала одним из основных потребителей энергоресурсов из России, в число главных партнеров не попала.

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот РФ с КНР по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. При этом с ФРГ он сократился на 23%, с Нидерландами – на 0,1%, сообщают "Ведомости".