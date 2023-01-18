Власти предложили на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса

Российские власти предложили ввести мораторий на взыскание задолженности с граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Он может быть установлен до 1 января 2026 года. Об этом говорится в поправках, разработанных Минюстом. "Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов", — следует из пояснительной записки к документу.

Мораторий может коснуться задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами — банками и микрофинансовыми организациями. В законопроекте говорится, что запрет не распространяется на долги физлицам, долги по предпринимательским займам и долги по жилищно-коммунальным услугам.

Представитель Минюста отметил, что до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти России.

Документ согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов, а также с государственно-правовым управлением президента России и внесен в правительство, сообщает РБК.

Сегодня на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работает один крупный российский банк — "Промсвязьбанк". Он запустил потребительское кредитование зарплатных клиентов в ДНР и ЛНР в ноябре 2022 года.

Замглавы Минцифры Дмитрий Ким ранее сообщил о том, что мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех новых регионов.