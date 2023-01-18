18 Января 2023
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Фото: Samsung

Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонными мошенниками

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, в декабре 2022 года запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) "Антифрод".

Она предназначена для борьбы с телефонным мошенничеством. Представитель ГРЧЦ подтвердил информацию о запуске ЕПВВ. В настоящее время к системе подключены три крупных сотовых оператора – "Мегафон", МТС и "Вымпелком".

В ГРЧЦ отмечают, что проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе.

О стоимости подключения к платформе операторов и стоимости разработки решения неизвестно, сообщают "Ведомости".

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества – месть не попавшимся на уловки гражданам, сообщил ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Теги: мошенники, Роскомнадзор



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