Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонными мошенниками

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, в декабре 2022 года запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) "Антифрод".

Она предназначена для борьбы с телефонным мошенничеством. Представитель ГРЧЦ подтвердил информацию о запуске ЕПВВ. В настоящее время к системе подключены три крупных сотовых оператора – "Мегафон", МТС и "Вымпелком".

В ГРЧЦ отмечают, что проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе.

О стоимости подключения к платформе операторов и стоимости разработки решения неизвестно, сообщают "Ведомости".

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества – месть не попавшимся на уловки гражданам, сообщил ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.