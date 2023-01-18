Правительство РФ и автопром разошлись в оценках развития отрасли на 2023 год

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году составят 960 тыс. единиц, 470 тыс. из которых будет приходиться на локальное производство.

Об этом говорится в новой стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. Документ был принят по распоряжению кабмина от 28 декабря 2022 года. В прошлом году продажи новых легковых машин в стране упали на 59% из-за проведения специальной военной операции и логистического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

По данным "Автостата", всего было продано 626 тыс. 300 автомобилей. Агентство ссылается на выдачу электронных паспортов транспортных средств. Таким образом, стратегия предполагает рост этого сегмента рынка на 53% в текущем году. Это выше оптимистичного прогноза "Автостата", который предполагает увеличение продаж на четверть до 780 тыс. машин. В базовом сценарии аналитики агентства говорят возможным рост рынка на 4% (650 тыс. единиц), а в негативном – снижение на 12% (550 тыс.), сообщают "Ведомости".

Напомним, в России в 2022 году рынок новых легковых автомобилей снизился на 59% до 626 тыс. 300 единиц. Эти данные цифры совпадают со статистикой регистраций новых легковушек в прошлом году.