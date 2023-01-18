Заочно арестован создатель первого казино в игорной зоне России
Предпринимателя Рашида Таймасова, который построил первое в игровой зоне казино в России, заочно арестовали.
Его объявили в международный розыск.
"В отношении Таймасова избран арест на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск", — сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Ранее сообщалось, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.
Таймасов до 2009 года был гендиректором компании "Роял тайм групп", пока в России не ограничили игорную деятельность. Компания управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010 году компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон "Азов-сити", которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области.
В том же году "Роял тайм групп" открыла там первое казино "Оракул". Также компания развивала игорный бизнес в других российских игорных зонах — в Приморском крае, Алтайском крае, Калининградской области, сообщает РБК.