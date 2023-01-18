18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Заочно арестован создатель первого казино в игорной зоне России

Предпринимателя Рашида Таймасова, который построил первое в игровой зоне казино в России, заочно арестовали.

Его объявили в международный розыск.

"В отношении Таймасова избран арест на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск", — сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Ранее сообщалось, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

Таймасов до 2009 года был гендиректором компании "Роял тайм групп", пока в России не ограничили игорную деятельность. Компания управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010 году компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон "Азов-сити", которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области.

В том же году "Роял тайм групп" открыла там первое казино "Оракул". Также компания развивала игорный бизнес в других российских игорных зонах — в Приморском крае, Алтайском крае, Калининградской области, сообщает РБК.

Теги: арест, казино, Таймасов, Азов-сити



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