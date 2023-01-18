18 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Госдума не готова освободить ученых от мобилизации

Ученые, кандидаты и доктора наук в России вряд ли смогут рассчитывать на автоматическую бронь от частичной мобилизации.

Правовое управление Госдумы не поддержало проект закона КПРФ, который вводит такую льготу. В Минобрнауки сообщили, что действующее законодательство вполне позволяло в период активного призыва мобилизованных "в рабочем порядке отрабатывать с военкоматами" вопросы по предоставлению отсрочки ученым.

Поправки предлагали дать отсрочку от частичной мобилизации всем россиянам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук. В заключении за подписью начальника управления Романа Колачева говорится, что такая льгота не соотносится с подходом, принятым в законодательстве РФ.

Таким образом, правовое управление Госдумы не поддержало внесенный в парламент в октябре законопроект, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" предлагается внести изменения, расширив список тех, кто имеет право на отсрочку. Законопроект об этом опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Теги: Госдума, мобилизация, ученые, спецоперация



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Ранее 17.01.2023 14:29 Мск В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей


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