Госдума: у Володина есть военно-учетная специальность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин учился на военной кафедре, после чего проходил обучение на курсах при военном университете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты в Telegram. Володин в 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ), где проходил обучение на военной кафедре.

"После 4 курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В. И. Ленина (УГВТКУ). По окончанию института присвоено первое военное офицерское звание — лейтенант", — следует из сообщения. В настоящее время спикер является полковником запаса.

Ранее Володин заявил, что для чиновников было бы правильным ввести обязательное наличие военно-учетной специальности (ВУС).