Данные пользователей одного из сервисов компании "1С" попали в интернет

Данные пользователей образовательного сервиса "1С: Урок" оказались в открытом доступе.

В компании данную информацию подтвердили. Отмечается, что причина утечки уже устранена. "В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов. Пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали", - сообщил представитель компании Алексей Харитонов.

По его словам, информацию об "утечке" подают в соответствующие органы, сообщает "Интерфакс".

Ранее компания "Ситимобил" провела внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что в открытый доступ утекли данные не только водителей, но и клиентов. Из-за произошедшего подано заявление в правоохранительные органы.