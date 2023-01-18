Российские НПЗ готовятся к 15-процентному сокращению производства из-за европейского эмбарго – СМИ

Российские НПЗ, на которых трудоустроены в общей сложности 120 тыс. человек, готовятся к сокращению производства на 15% из-за европейского нефтяного эмбарго. Оно должно вступить в силу в феврале, тогда как потолок цен на сырую нефть уже действует. О возможном сокращении выпуска продукции заводов сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами властей.

Инсайдер считает, что санкции в отношении переработанной нефти окажут больше влияние, чем ограничения на сырую нефть. Нефтепродукты Россия традиционно продавала в Европу, сейчас такой возможности не будет. Нефтепродукты гораздо более затратно и сложно транспортировать на большие расстояния, поэтому перепродажа в тот же ЕС через третьи страны была бы невыгодной.