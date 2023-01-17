Крупнейшая европейская нефтегазовая компания уходит из России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая является крупнейшей в Европе, покидает Россию на фоне военной спецоперации. Убытки, связанные с этим решением, компания оценила в 5,3 млрд евро.

Гендиректор Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что политика России "несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество с Европой". Мерен добавил, что в условиях санкций работать в России стало невозможным, в том числе и на совместных предприятиях.

В компании раскритиковали решения российских властей, которые делают невыгодной продажу активов и совместных предприятий. Поэтому Wintershall Dea готовится отразить в отчетности потерю активов в размере их рыночной стоимости.