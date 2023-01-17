17 Января 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме боятся утечек из российской базы данных о радиационной обстановке

В Госдуме обсудили создание очередной федеральной государственной базы данных. На этот раз – по мониторингу состояния окружающей среды. В систему войдут данные о радиационной обстановке, состоянии и загрязнении окружающей среды, состоянии недр, об особой экономической зоне и многое другое.

Оператором базы станет "Российский экологический оператор". Пока он не наделен полномочиями вести такую базу и собирать данные. Это беспокоит комитет Госдумы по информполитике.

"Налицо недопустимый правовой вакуум, когда мы обсуждаем законопроект о цифровой платформе и её операторе, в то время как сам предполагаемый оператор не имеет соответствующих полномочий. В этой связи я считаю, что закономерно отложить данный вопрос до момента, когда будет урегулирован статус оператора", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Александр Хинштейн.

Также, по словам Хинштейна, в законе ничего не говорится о защите базы данных от утечек и хакерских атак, хотя утечка информации о радиации может быть весьма чувствительной, считает депутат: "Очевидно, что такие виды информации, как радиационная обстановка и сведения о подземных водных объектах, носят закрытый, стратегический для информационной безопасности страны характер — и сейчас нуждаются в дополнительной защите".

Теги: утечка, база данных, рэо



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