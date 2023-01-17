Нидерланды готовы передать Украине свои ЗРК Patriot - Bloomberg

Нидерланды рассматривают возможность отправки ЗРК Patriot на Украину, власти страны готовы принять окончательное решение в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

"Нидерланды постоянно ищут возможности для поддержки Украины", - заявила представитель министерства обороны Нидерландов, не уточнив при этом, идет ли речь о конкретных ЗРК.

Ранее поставить Украины комплексы "Патриот" пообещали США и Германия. Кремль в ответ заявил, что ЗРК станут военной целью, как только попадут на территорию Украины.

Фактическое развертывание комплексов Patriot на Украине может занять несколько месяцев, поскольку украинских военных будут обучать работе с этой техникой. Ранее заявлялось, что США начнут уже на этой неделе обучение украинских военных на базе в Оклахоме.