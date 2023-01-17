Лавров призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств пообщались по телефону.

"С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров также указал министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову на важность выхода на "взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам" для возобновления трехсторонней (Россия – Азербайджан – Армения) работы по урегулированию конфликта.

На прошлой неделе в армянском Гюмри, где располагается российская военная база, прошел митинг, участники которого пытались заблокировать военных из РФ. Протестующие возмущались бездействием России на фоне перекрытия Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Они требуют активных действий от российского контингента.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022-го. МИД Армении обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал "миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана". Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент.