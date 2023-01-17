На Давосском форуме вспомнили песню "Хотят ли русские войны"

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Давосском форуме вспомнила песню "Хотят ли русские войны".

"Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось, и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной ****, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики", - заявила Георгиева (текст не приводится полностью по требованию Роскомнадзора – прим. ред.).

Экономистка вспомнила, как работала в России. Она заявила, что в то время большинство русских отвечали, что считают себя европейцами. А сейчас, мол, они отвечают, что другие, отличаются от всего остального мира.

"Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься… Нельзя смешивать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например", - цитирует РБК главу МВФ.