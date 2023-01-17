17 Января 2023
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Общество Центральный ФО В России
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

В центре европейской части России пройдут ледяные дожди

В центральной части европейской России пройдут ледяные дожди. Их приход обеспечит "мощное вторжение теплого воздуха" уже в предстоящие сутки. Осадки будут в смешанной фазе, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.  

Сначала неприятная форма осадков придет в Орловскую и Тульскую области, ближе к утру дожди перейдут в Воронежскую, Рязанскую области, а также южные и восточные районы Подмосковья.

"Днём в среду зона ледяных дождей и гололёдных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области. Ближе к вечеру замерзающие осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей", - рассказал синоптик.

Теги: ледяные дожди, осадки, центральная часть россии, прогноз



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