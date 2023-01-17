СМИ: В ЕГРЮЛ появилось АО "ЧВК Вагнер Центр"

СМИ обратили внимание на появление в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) акционерного общества "ЧВК Вагнер Центр". АО зарегистрировано еще 27 декабря 2022 года.

Гендиректором АО (с уставным капиталом в 10 тыс. руб.) является Алексей Тенсин, ранее являвшийся управляющим директором концерна "Калашников".

Компания зарегистрировалась как консалтинговая – основной вид деятельности "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Зарегистрировано АО по тому же адресу, что и открытый в прошлом году БЦ "Вагнер Центр" – у метро "Новчеркасская" в Санкт-Петербурге. Возглавляющий ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин ранее заявлял, что в БЦ разместятся "изобретатели, проектировщики, IT-специалисты".

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал принять закон, который был легализовал деятельность ЧВК.