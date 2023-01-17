17 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Власти должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших россиян - Турчак

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал власти страны сделать все для скорейшего возвращения уехавших из РФ россиян. Он видит в уехавших важный фактор развития экономики.

"Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Это важно для экономики страны, для их семей и близких", - цитирует Турчака РБК.

Ранее сделать все возможное для возвращения уехавших россиян призвали в Кремле. "Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Статистики по специальностям уехавших россиян нет, но они точно экономически очень активны. Например, на днях стало известно, что переводы из России составили почти половину ($2 млрд из $4,3 млрд) общего объема иностранных переводов денег в Грузию в 2022 году. 

Теги: россияне, андрей турчак, возвращение, экономика



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